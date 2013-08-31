Алексей Семенов назначен новым ректором МПГУ

Новым ректором МПГУ назначен Алексей Семенов

В МПГУ, где в начале года произошел скандал с диссертациями, назначен новый ректор, сообщает телеканал "Москва 24". Им стал действительный член Российской академии образования, доктор физико-математических наук Алексей Семенов.

Напомним, предыдущий ректор МПГУ Виктор Матросов был снят с должности в июле.

В конце января этого года после скандальных сообщений о плагиате в диссертациях в вузе прошла проверка специально созданной комиссии Минобрнауки РФ. В соответствии с заключением комиссии в феврале ученых степеней лишились 11 человек.

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