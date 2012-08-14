Нефтеперерабатывающий завод Москвы удвоил прибыль

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в первом полугодии 2012 года заработал 2,9 миллиарда рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Это в два раза превышает прибыль за аналогичный период прошлого года.

Выручка МНПЗ выросла за отчетный период на 33% - до 7,5 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные предприятия. Валовая прибыль завода увеличилась в 1,5 раза - до 4,1 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения выросла вдвое и составила за полгода 3,6 миллиарда рублей. Прибыль от продаж завода выросла в 1,8 раза - до 3,2 миллиарда рублей.

Акционерами МНПЗ являются ОАО "Газпром нефть" и ОАО "Московская нефтегазовая компания". Последняя контролируется компанией Sibir Energy, основным акционером которой также является "Газпром нефть". По статистике, завод ежегодно перерабатывает до 10,5 миллиона тонн нефти. При этом он выпускает свыше 2,8 миллиона тонн автомобильных бензинов и 2,7 миллиона тонн дизельного топлива в год. Глубина переработки нефти - не менее 73,1%.