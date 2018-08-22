Старейшие арктические льды не выдержали глобального потепления

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Самые старые арктические льды не выдержали глобального потепления. Об этом сообщает "Мир 24".

Ледяные поля на северном берегу Гренландии начали таять впервые за все время наблюдений. Отмечается, что в Гренландии находится самый старый и крупный ледяной массив. Таянью способствовало повышение температуры и теплые ветры. По данным ученых, в первые две недели августа длина ледяного покрова сокращалась примерно на 65 тысяч квадратных километров в сутки.

Климатологи отмечают, что северная часть Гренландии – самое холодное место в арктическом регионе. Значительное потепление в этой зоне отметили в феврале и в начале августа. Из-за этого дрейфующие льдины отнесло далеко от берега. В Датском метеорологическом институте рассказали, что почти весь лед разрушен и разбит, и поэтому более подвижен.