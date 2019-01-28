Сергей Собянин поздравил с днем рождения актрису Людмилу Полякову

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Сергей Собянин поздравил с 80-летием народную артистку России Людмилу Полякову.

"Выдающаяся актриса, Вы вносите большой вклад в развитие отечественной культуры, приумножение славных традиций русской актерской школы. Необыкновенный артистизм и искусство переживания помогают Вам создавать яркие и запоминающиеся женские образы", – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Мэр отметил, что роли, исполненные Поляковой, стали театральной классикой, а работы в кино завоевали сердца миллионов зрителей.

Людмила Полякова родилась 28 января 1939 года в Москве. В 1964 году окончила Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. Работала в Московском драматическом театре на Малой Бронной, Московском драматическом театре имени К.С. Станиславского, Театре на Таганке, театре "Школа драматического искусства". В 1990 году актрису приняли в труппу Малого театра.

Актриса известна по ролям в спектаклях "Живой труп", "Царь Борис", "Недоросль", "Горе от ума", "Дети Ванюшина", "Ревизор", "Волки и овцы". Актриса снималась в фильмах "Встретимся в метро", "Униженные и оскорбленные", "Русские братья", "Превращение", "Господа Головлевы", "Пурга".

В 1999 году Поляковой присвоили звание народной артистки России. В 2006 году она получила орден Дружбы, а в 2010 году – орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.