Собянин поздравил с днем рождения "Доктора мира" Леонида Рошаля

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Сергей Собянин поздравил с днем рождения президента Национальной медицинской палаты (НМП) Леонида Рошаля.

"От всей души поздравляю с днем рождения великого врача, общественного деятеля, замечательного человека Леонида Рошаля. Желаю Леониду Михайловичу долгих лет плодотворной работы, добрых друзей рядом и крепкого здоровья", – написал мэр на своей странице в микроблоге Twitter.

Леонид Рошаль – автор более 200 научных статей и семи книг, посвященных хирургии и проблемам детей, попавших в катастрофы и пострадавших от войн. Им создана программа обучения врачей, медсестер и населения по оказанию медицинской помощи детям в экстремальных ситуациях.



Фото: ТАСС

В 2007 году Рошаль был официально номинирован на Нобелевскую премию Мира. Именем Леонида Рошаля названа звезда в созвездии Тельца.

За разностороннюю деятельность в области медицинской науки и практики, самоотверженные усилия по оказанию помощи детям Леонид Рошаль получил множество наград и званий, в частности "Россиянин года".