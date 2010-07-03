Собянин поздравил с днем рождения "Доктора мира" Леонида Рошаля

Сергей Собянин поздравил с днем рождения президента Национальной медицинской палаты (НМП) Леонида Рошаля.
"От всей души поздравляю с днем рождения великого врача, общественного деятеля, замечательного человека Леонида Рошаля. Желаю Леониду Михайловичу долгих лет плодотворной работы, добрых друзей рядом и крепкого здоровья", – написал мэр на своей странице в микроблоге Twitter.
Леонид Рошаль – автор более 200 научных статей и семи книг, посвященных хирургии и проблемам детей, попавших в катастрофы и пострадавших от войн. Им создана программа обучения врачей, медсестер и населения по оказанию медицинской помощи детям в экстремальных ситуациях.
Фото: ТАСС
В 2007 году Рошаль был официально номинирован на Нобелевскую премию Мира. Именем Леонида Рошаля названа звезда в созвездии Тельца.
За разностороннюю деятельность в области медицинской науки и практики, самоотверженные усилия по оказанию помощи детям Леонид Рошаль получил множество наград и званий, в частности "Россиянин года".
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