Собянин открыл новое здание школы №1542 в Солнцеве

портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин открыл новое здание школы № 1542 в районе Солнцево. По словам мэра, на встрече с жителями Солнцева он обсуждал проблемы района, и потребность в новых школах в кварталах новостроек – одна из них.

" Почти полтора миллиона маленьких москвичей готовятся к 1 сентября, к важному событию. Они придут в детские дошкольные учреждения, в школы, в колледжи Москвы. И мы, конечно, готовимся к этому важному событию. Идет капитальный текущий ремонт и оборудования детских садов, школ, оборудования спортивных площадок. Здесь, в Солнцево, введена в действие новая школа на 500 мест, современная, оборудованная всем необходимым для учебы и занятиям спортом. Так что в Солнцево стало на одну школу больше", – сказал Собянин.

Новое школьное здание расположилось на улице Авиаторов, 3, недалеко от основного здания школы № 1542 на Авиаторов, 8/2. Строительство началось в апреле 2016 года, а завершилось в августе 2018-ого. В школе будут работать 42 педагога и других сотрудников.

Новая школа представляет собой 4-этажное здание площадью 11,85 тысячи квадратных метров, рассчитанное на 550 учащихся. Построили его по индивидуальному проекту. На первом этаже расположены спортивный зал, столовая на 210 мест, кабинет врача, процедурный и прививочный кабинеты.

Для мальчиков созданы специальные мастерские со станками по обработке металла и дерева. Для девочек обустроены кабинет домоводства с современными швейными машинками и кабинет кулинарии с уютной кухней и бытовой техникой. На этом же этаже расположены кабинеты начальных классов, групп продленного дня и логопеда.

На втором этаже разместились кабинеты начальных классов, оснащенные интерактивными досками, кабинеты информатики для начальной школы, музыки и изобразительного искусства, учительская и актовый зал с удобными мягкими креслами на 300 мест. Зал оснащен акустической техникой, мультимедийным оборудованием и большим экраном.

На третьем этаже размещены кабинеты гуманитарных и естественнонаучных предметов основной и средней школы, кабинеты информатики, технического творчества и моделирования. Кабинет биологии в школе и вовсе трехкомнатный, он включает в себя учебный кабинет, лаборантскую и кабинет-практикум.

На четвертом этаже находится библиотека-медиатека с книгохранилищем, компьютерами и зоной отдыха, кабинеты химии и физики с практикумами и лаборантскими, кабинет информатики, а также административный блок.

Все кабинеты оборудованы интерактивными панелями в рамках проекта "Московская электронная школа". На школьной территории обустроена спортивная зона, включающая футбольное поле, беговые дорожки, теннисный корт, игровые площадки, тренажерный гимнастический комплекс.

Мэр отметил, что с 2011 года в городе было построено более 300 новых школ и детских садов. Также Собянин напомнил, что в этом году зачисление в детские сады ведется с 2,5 лет, за исключением нескольких районов города, где ведется дополнительное строительство дошкольных учреждений – в ТиНАО.