Собянин открыл в Госдуме выставку о городской программе благоустройства "Моя улица"

10 июля, 13:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В здании Государственной Думы на Охотном Ряду открылась выставка, посвященная московской программе благоустройства "Моя улица". В открытии экспозиции приняли участие Сергей Собянин.
На выставке демонстрируются этапы благоустройства при помощи динамичной и статичной визуализации. Рассказ о "Моей улице" проводится с помощью голографического кинотеатра. На выставке также можно увидеть фотографии процесса работ и готовых объектов благоустройства.
Изначально программа "Моя улица" была рассчитана на 2015-2018 годы. В Москве в прошлые годы было благоустроено 327 улиц общей протяженностью 311 километров. В числе благоустроенных: улиц – Никольская, Пятницкая, Покровка, Маросейка, Мясницкая, Кузнецкий Мост, Большая Никитская, Большая Ордынка Большая Дмитровка, Рождественка, Неглинная, Тверская, Новый Арбат и др.
На благоустроенных улицах высажено более 12,5 тысяч деревьев и порядка 257 тысяч кустарников.
Качественное общественное пространство, созданное Москве, стало местом проведения множества праздников и фестивалей, крупнейшим из которых является фестиваль болельщиков в ходе Чемпионата мира по футболу.
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