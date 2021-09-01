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Общество

17:55

Длительный прием антибиотиков увеличивает риск рака толстой кишки – ученые

медицина общество

Фото: depositphotos/avemario

Швейцарские онкологи из Университета Умео провели исследование и пришли к выводу, что длительный прием антибиотиков увеличивает риск рака толстой кишки. Работу ученые опубликовали в журнале JNCI Journal, сообщает "Газета.ру".

Онкологи проанализировали данные 40 тысяч человек, болевших раком кишечника в 2000–2016 годах. После чего сравнили полученную информацию с данными 200 тысяч здоровых людей и пришли к выводу, что у принимавших антибиотики более полугода пациентов риск рака толстой кишки спустя 10–15 лет оказался на 17 процентов выше, чем у тех, кто не принимал препараты в течение длительного времени.

Для определения связи антибиотиков с заболеванием ученые изучили данные тех пациентов, кто принимал бактерицидный препарат, не влиявший на микробиом. В итоге риски рака оказались такими же, как и у здоровых людей. Это доказало, что причиной стало именно вмешательство в микробиом.

Ученые полагают, что от вводимых внутривенно антибиотиков будет такой же эффект, как и от пероральных.

Однако онкологи призывают не отказываться от курса антибиотиков, поскольку риски сильно пострадать не так велики. Речь шла только о длительном приеме препаратов, что встречается крайне редко.

Ранее ученые пришли к выводу, что экзема на коже может быть предвестником скорого инсульта. По данным исследователей, один человек из десяти страдает этим кожным заболеванием.

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