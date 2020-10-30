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В мире

18:50

Дэвид и Виктория Бекхэм раскроют детали личной жизни

культура за рубежом

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Британский футболист Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория раскроют поклонникам все самые сокровенные тайны, сообщают "Дни.ру".

Экс-футболист подписал контракт со стриминговым сервисом Netflix, который снимет документальный сериал о жизни знаменитой четы. Сериал должен выйти не раньше 2022 года.

Стоимость договора – 16 миллионов фунтов стерлингов, это более 20 миллионов долларов. За такие деньги пара обещает рассказать публике ранее неизвестные детали личной жизни.

Они передадут съемочной группе семейные фото и видеоархивы. В сериале раскроют историю любви пары, а также расскажут о работе спортсмена в сфере благотворительности.

Ранее Дэвид Бекхэм потребовал от своей супруги Виктории, чтобы она перестала пользоваться смартфоном. По мнению спортсмена, жена ведет слишком много телефонных переговоров.

Уточнялось, что на просьбу мужа бывшая участница коллектива Spice Girls ответила утвердительно.

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