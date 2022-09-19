Фильм "Три тысячи лет желаний" возглавил российский прокат в выходные

Фото: кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"/режиссер – Джордж Миллер

Фильм австралийского режиссера "Три тысячи лет желаний", главные роли в котором исполнили Идрис Эльба и Тильда Суинтон, занял первое место в прокате в России и странах СНГ за 17–18 сентября. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

За время выхода картина в жанре фэнтези собрала около 119 миллионов рублей, а за уик-энд – 43 миллиона рублей. На втором месте – фильм ужасов "Джиперс Криперс: Возрожденный". Третье место заняла картина "Билет в рай", где главные роли исполнили актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс.

Ранее сообщалось, что в новом эпизоде фильма "Четырнадцать друзей Оушена" примут участие артисты, снимавшиеся в нем в прошлом. В проекте будут задействованы актеры Джордж Клуни, Брэд Питт и Мэтт Дэймон. Кроме того, в роли режиссера вновь выступит Стивен Содерберг.

Также режиссер и сценарист "Игры в кальмара" Хван Дон Хек заявил, что в сериал могут позвать актера Леонардо Ди Каприо. На пресс-конференции в Сеуле был задан вопрос, снимутся ли артисты Голливуда в последующем сезоне. Хек не исключил этого шанса.