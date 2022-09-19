Фильм "Три тысячи лет желаний" возглавил российский прокат в выходные

Фото: кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"/режиссер – Джордж Миллер
Фильм австралийского режиссера "Три тысячи лет желаний", главные роли в котором исполнили Идрис Эльба и Тильда Суинтон, занял первое место в прокате в России и странах СНГ за 17–18 сентября. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
За время выхода картина в жанре фэнтези собрала около 119 миллионов рублей, а за уик-энд – 43 миллиона рублей. На втором месте – фильм ужасов "Джиперс Криперс: Возрожденный". Третье место заняла картина "Билет в рай", где главные роли исполнили актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс.
Ранее сообщалось, что в новом эпизоде фильма "Четырнадцать друзей Оушена" примут участие артисты, снимавшиеся в нем в прошлом. В проекте будут задействованы актеры Джордж Клуни, Брэд Питт и Мэтт Дэймон. Кроме того, в роли режиссера вновь выступит Стивен Содерберг.
Также режиссер и сценарист "Игры в кальмара" Хван Дон Хек заявил, что в сериал могут позвать актера Леонардо Ди Каприо. На пресс-конференции в Сеуле был задан вопрос, снимутся ли артисты Голливуда в последующем сезоне. Хек не исключил этого шанса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: