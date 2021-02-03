Гостем "The City. Говорим" станет режиссер Григорий Константинопольский

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет режиссер Григорий Константинопольский. Смотрите в эфире в ночь на пятницу, 5 февраля, в 0:10.

Новые "Мертвые души" – интерпретацию классики Николая Васильевича Гоголя – обсуждают и поклонники русского писателя, и кинокритики.

Есть ли у зрителя запрос на классику? Почему мода на 90-е никак нас не оставит? Нужны ли кинопремии во времена, когда все решает касса и сборы? Об этом со сценаристом и режиссером фильма "Мертвые души" поговорит ведущий "The City. Говорим" Александр Богуславский.