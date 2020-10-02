Композитор Крутой опроверг слухи о заболевании раком

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Композитор Игорь Крутой опроверг слухи о том, что заболел раком. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
По словам музыканта, в нулевые медики обнаружили у него кисту на поджелудочной железе. "Поджелудочная – орган щепетильный. Врачи мне весь живот исполосовали", – сказал Крутой. Он обратил внимание, что с того момента прошло 20 лет.
Кроме того, российский композитор вспомнил, что после той операции ему звонил Иосиф Кобзон. Певцу кто-то сказал, что композитор умер. По словам Крутого, он успокоил Кобзона и заверил, что с его здоровьем все нормально.
Ранее стало известно, что в Москве увеличилась выявляемость рака кожи на ранней стадии. Специалист Николай Потекаев подчеркнул, что раннее выявление онкологических заболеваний является одной из основных задач столичного здравоохранения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: