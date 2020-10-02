Композитор Крутой опроверг слухи о заболевании раком

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Композитор Игорь Крутой опроверг слухи о том, что заболел раком. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

По словам музыканта, в нулевые медики обнаружили у него кисту на поджелудочной железе. "Поджелудочная – орган щепетильный. Врачи мне весь живот исполосовали", – сказал Крутой. Он обратил внимание, что с того момента прошло 20 лет.

Кроме того, российский композитор вспомнил, что после той операции ему звонил Иосиф Кобзон. Певцу кто-то сказал, что композитор умер. По словам Крутого, он успокоил Кобзона и заверил, что с его здоровьем все нормально.

Ранее стало известно, что в Москве увеличилась выявляемость рака кожи на ранней стадии. Специалист Николай Потекаев подчеркнул, что раннее выявление онкологических заболеваний является одной из основных задач столичного здравоохранения.