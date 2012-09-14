В столице выступит Симфонический оркестр Люцернского фестиваля

Впервые в России состоится концерт Симфонического оркестра Люцернского фестиваля. Музыканты выступят 19 сентября в московском Концертном зале имени П. И. Чайковского.

Дирижировать оркестром будет его руководитель, итальянец Клаудио Аббадо. Солисткой концерта станет пианистка из Португалии Мария Жоао Пиреш, сообщается на сайте Московской филармонии.

В программе мероприятия - Концерт №17 для фортепиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта и Симфония №1 Антона Брукнера.

Симфонический оркестр ежегодно собирается в швейцарском городе Люцерне, где проходит одноименный музыкальный фестиваль. Впервые коллектив был собран в 1938 году и выступил под руководством дирижера Артуро Тосканини.

Нынешний оркестр был основан Клаудио Аббадо в 2003 году. Итальянец стал его главным дирижером и лично выбирает музыкантов коллектива. Для участия в оркестре собираются крупные исполнители с состоявшейся сольной карьерой. Также к коллективу присоединяются музыканты из лучших оркестров мира – Берлинского филармонического, Лондонского симфонического и Венского филармонического оркестров.

С момента основания оркестр выступил в Риме, Париже, Нью-Йорке, Токио, Пекине и Лондоне. В сентябре 2012 года запланированы гастроли коллектива в Вене, Гамбурге и Москве.

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