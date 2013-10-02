Питерцы "СБПЧ" и белорусы "Кассиопея" споют в столице песни друг друга

"СБПЧ". Фото: facebook.com/sbp4band

5 октября в "Мастерской" выступят два коллектива: питерцы "СБПЧ" и белорусы "Кассиопея". Концерт приурочен к выходу пластинки "СБПЧ и Кассиопея поют песни друг друга". Помимо композиций с пластинки, "Самое большое простое число" впервые за долгое время и, возможно, в последний раз исполнит старую программу квартетом.

Дело в том, что летом "СБПЧ" выступали дуэтом (Илья Барамия и Кирилл Иванов), а на концерте группа вновь соберется полным составом и споет любимые всеми песни. Идея спеть песни друг друга родилась между альбомами "СПБЧ" "Флэшка" (2011) и "Лесной оракул" (2012).

Группа "Кассиопея" играет альтернативный электронный синт-поп. При этом текста, схожие сумасшедшим текстам группы Н.О.М, исполняет наивный детско-мужской вокал. Он говорит то о душащей всех черной руке и черной дыре вместо сердца, то об осени, которая более не вдохновляет на стихи.

СБПЧ - проект питерского журналиста Кирилла Иванова и электронного дуэта “Елочные игрушки”. Их дебютный альбом вышел на лейбле "Снегири" в 2007 году. После этого Кирилл Иванов выиграл в номинации "Музыкант года" журнала GQ и был помещен на групповую обложку позади Валентина Юдашкина.

Если вначале музыка создавалась из обрывков различных записей, тресков пластинок, звуков старых синтезаторов, то в конце музыканты взяли в руки гитары, полностью преобразив звучание.

Начало концерта – в 22:00, стоимость билетов – от 400 рублей.

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