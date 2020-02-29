Более 40 тысяч человек посетили парк "Остров мечты" в день открытия

Фото: Москва 24
Парк развлечений "Остров мечты" в день открытия посетили более 40 тысяч человек, рассказал председатель совета директоров холдинговой компании "Остров Мечты" Амиран Муцоев. Об этом сообщает Агентство "Москва".
29 февраля парк принял первых гостей. Он считается крупнейшим в Европе крытым тематическим парком. "Остров мечты" занимает 100 гектаров и состоит из трех частей: тематического парка, городского променада и ландшафтного парка.
Первый находится в крытой части. Он посвящен героям сказок и популярным мультперсонажам. Гости смогут посетить более 35 разнообразных развлечений, в том числе 27 аттракционов для детей и взрослых.
В той же части есть городской променад. Это четыре просторные пешеходные галереи, выполненные в архитектурных стилях разных стран.
Для посетителей будет доступен мультиплекс с 17 залами. Открытие запланировано на вторую половину 2020 года. Примерно тогда же гости смогут прийти в концертный зал Dream Hall.
Из 24 механических аттракционов работают 20. Еще четыре запустят к 28 марта, поскольку они наиболее сложны с технической точки зрения.
Добраться до "Острова мечты" можно от станции метро "Технопарк". Бесплатные шаттлы также ходят от станций МЦК ЗИЛ, метро "Кожуховской" и "Автозаводской".
Парк "Остров мечты" открылся на юге Москвы
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