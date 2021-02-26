Более 300 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке

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За установку памятника на Лубянке проголосовали уже более 300 тысяч москвичей. Такие данные приводит портал "Активный гражданин".

Наибольшее количество голосов горожане отдают за монумент Александру Невскому. По данным на 16:45, за полководца проголосовали порядка 164 тысяч участников опроса, за Феликса Дзержинского – около 135 тысяч. Всего свои голоса отдали 300 008 москвичей.

Опрос стартовал 25 февраля. Сделать свой выбор можно на портале "Активный гражданин" и на сайте Москва 24.

Ранее депутат Московской городской думы Александр Семенников заявил, что ориентироваться в Москве станет проще благодаря установке памятника на Лубянской площади.

Президент Союза реставраторов России Вячеслав Фатин также выразил уверенность, что Лубянской площади нужна архитектурная доминанта, однако стоит четко продумать параметры памятника.