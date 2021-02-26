Более 300 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
За установку памятника на Лубянке проголосовали уже более 300 тысяч москвичей. Такие данные приводит портал "Активный гражданин".
Наибольшее количество голосов горожане отдают за монумент Александру Невскому. По данным на 16:45, за полководца проголосовали порядка 164 тысяч участников опроса, за Феликса Дзержинского – около 135 тысяч. Всего свои голоса отдали 300 008 москвичей.
Опрос стартовал 25 февраля. Сделать свой выбор можно на портале "Активный гражданин" и на сайте Москва 24.
Ранее депутат Московской городской думы Александр Семенников заявил, что ориентироваться в Москве станет проще благодаря установке памятника на Лубянской площади.
Президент Союза реставраторов России Вячеслав Фатин также выразил уверенность, что Лубянской площади нужна архитектурная доминанта, однако стоит четко продумать параметры памятника.
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