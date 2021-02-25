Президент Союза реставраторов высказался по поводу установки памятника на Лубянке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент Союза реставраторов России Вячеслав Фатин выразил уверенность, что Лубянской площади нужна архитектурная доминанта, однако стоит четко продумать параметры памятника.

"Представлены две исторические фигуры, и они, в общем-то, обе достойные, безусловно. Дзержинский у нас уже стоял, и в силу определенных обстоятельств, c течением времени, его убрали. Наверное, требуется что-то новое. Мне кажется, и памятник Александру Невскому неплохо бы стоял, но вопрос здесь даже еще не столько, кому из них, а какой памятник. Высота, размеры, формы здесь имеют значение", – рассказал Фатин Агентству "Москва".

Член президиума Российской академии художеств, заведующий кафедрой скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Салават Щербаков выразил мнение, что на Лубянской площади следует установить памятник Александру Невскому, поскольку это знаковая для российской истории фигура, не вызывающая противоречий и споров.

"Думаю, что Александр Невский – это фигура, которая устраивает всех. И чтобы не было очередного взаимного непонимания, надо прекращать драки и объединиться", – сказал Щербаков.

В четверг, 25 февраля, стартовало голосование по выбору памятника на Лубянской площади.

Опрос проводит Общественная палата столицы на нескольких площадках, в том числе на сайте Москва 24 и на портале "Активный гражданин".

Телеведущий и журналист Владимир Познер поделился с телеканалом Москва 24 своим мнением по поводу установки памятника на Лубянской площади.

Москвичам напомнили биографии Дзержинского и Невского. Так, Феликс Дзержинский, живший с 1877 по 1926 год, был революционером, основателем и главой ВЧК, председателем Высшего народного хозяйства СССР, Народным комиссаром путей сообщения СССР. Он вел борьбу с беспризорностью, которая возникла после Гражданской войны.

Помимо этого, он руководил восстановлением технической базы железных дорог. Также Дзержинский основал ВЧК, которая стала основным инструментом "красного террора".

Александр Невский, живший с 1221 по 1263 год, был великим полководцем, князем Новгородским, великим князем Киевским и великим князем Владимирским. Кроме того, в 16 веке русская православная церковь канонизировала Невского.

Невский известен тем, что он не проиграл ни одной битвы. Александр Невский выиграл битву со шведами на Неве в 1240 году (прозвище князь получил по названию битвы и реки), Ледовое побоище с крестоносцами на Чудском озере в 1242 году.

