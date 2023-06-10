Открытый парк развлечений появится на территории "Острова мечты" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

На территории "Острова мечты" в Москве в мае 2025 года появится открытый парк развлечений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров "Острова мечты" Амирана Муцоева.

"Мы приступаем к строительству открытого парка развлечений. На этой территории – более 20 гектаров – будут самые большие горки и экстремальные аттракционы, которые мы не смогли вместить в закрытой зоне", – заявил Муцоев.

Он отметил, что обе части парка планируют объединить в одну. На стоимость билета это никак не повлияет.

Ранее сообщалось, что на юге столицы возведут два комплекса с кафе и галереями. Общая площадь объектов превысит 20 тысяч квадратных метров. Строительством займется компания Regions Development.

До этого отмечалось, что в Сосенском поселении началось строительство образовательного комплекса. Он появится в составе жилого комплекса "Прокшино". На данный момент ведутся мероприятия по устройству фундамента, работники приступили к прокладке инженерных сетей.