Кабмин уменьшил взносы для туроператоров в фонд персональной ответственности

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Александр Астафьев

Правительство России снизило размер взносов туристических операторов в фонды персональной ответственности в этом году до 0,25% общей цены туристского продукта. Ранее данный взнос составлял 1%, говорится на официальном сайте правительства.

Известно, что соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Так, обязанность создавать фонды персональной ответственности появилась у туроператоров в 2017 году.

Решение о снижении размера взносов приняли для того, чтобы поддержать туроператоров в ситуации с распространением коронавируса.

Ранее говорилось, что точной даты открытия границ РФ с другими странами пока нет. В первую очередь поездки станут возможны для работы и учебы, а также для ухода за родственниками и лечения, сообщал Мишустин.

Кроме того, в России подешевели билеты на авиаперелеты. Речь шла о тарифах на май и июнь.