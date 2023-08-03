Qiwi опровергла информацию о массовой блокировке онлайн-кошельков пользователей

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Группа Qiwi заявила, что информация о блокировке онлайн-кошельков пользователей без причины не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

До этого в Сети и социальных сетях группы появились сообщения от пользователей, которые массово жаловались на блокировку кошельков, однако соответствующих причин для этого не было.

"Информационные вбросы о массовой и беспричинной блокировке Qiwi-кошельков не соответствуют действительности", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Банк России отмечал, что появившиеся в ряде телеграм-каналов сообщения о возможном отзыве лицензии у Киви Банка являются ложными.

25 июля Киви Банк сообщил о временном частичном ограничении вывода средств физическими лицами с кошельков, а также о приостановке снятия наличных из-за претензий от ЦБ РФ к отчетности организации.

При этом отмечалось, что Qiwi общается с Центробанком РФ и пытается уточнить детали предписания для дальнейшего устранения недочетов.

Позже в группе Qiwi выразили неуверенность, что смогут восстановить вывод средств физическим лицам и снятие наличных. Добавлялось, что деятельность банка может подпасть под более внимательное отслеживание со стороны ЦБ.



Власти ограничили вывод денежных средств с кошельков Qiwi