Москва онлайн покажет экскурсию в "Бункер-42"

Фото: Москва 24

28 марта специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по музейно-развлекательному комплексу "Бункер-42", который находится в Котельническом переулке в центре столицы.

В 1950 году "СМУ Мосметростроя" начало строительство бункера. Конструкция сооружения и глубина 65 метров были выбраны по результатам ядерных испытаний, проведенных в Советском Союзе в 1949 году. В случае ядерной войны объект должен был стать надежным местом для работы первых лиц Советского Союза.

В ходе экскурсии вы сможете узнать об истории и конструкции сооружения, а также увидеть интерьеры подземных помещений.

Смотрите прямую трансляцию 28 марта в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

