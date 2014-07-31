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Общество

31 июля 2014, 14:47

В новом учебном году Wi-Fi проведут в 47 вузовских общежитий

здравоохранение образование вузы Wi-Fi общежития беспроводной интернет наука и инновации

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти в новом учебном году проведут Wi-Fi в 47 общежитий московских вузов, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента информационных технологий.

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В ведомстве уточнили, что до мая этого года вузам выдавали субсидии для оснащения общежитий интернетом. Однако заявления подали в основном "технически продвинутые" вузы - МГТУ имени Н.Э. Баумана , МАИ, МАТИ имени К.Э.Циолковского, Московский государственный лингвистический университет, МИИТ, МИСиС, Московский технический университет связи и информатики, РГГУ и другие. На проведение интернета им уже выделили 100 млн рублей. В общежитиях этих вузов проживает 35 тысяч студентов.

Между тем, многие вузы не успели подать соответствующие заявки. Для проведения беспроводного интернета в общежитиях еще 37 вузов столицы сейчас объявили отдельный конкурс. В общей сложности беспроводным интернетом обеспечат более 100 тысяч человек, отметили в ведомстве. Проводить Wi-Fi начнут уже с сентября. В пресс-службе также отметили, что интернет будет хорошего качества, к одному роутеру будут подключаться 15 человек.

В столичных вузах появится крупнейшая сеть Wi-Fi

Как ранее сообщалось, через три года беспроводной интернет появится в половине студенческих общежитиях и вузов Москвы. Всего же в столице сейчас 315 общежитий, принадлежащих государственным вузам. В них проживают около 500 тысяч учащихся.

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