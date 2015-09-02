Разработчики смогут создавать приложения на базе электронного дневника

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Для сторонних разработчиков открыли программный интерфейс (API) общегородского электронного дневника и системы прохода и питания детей по электронным картам. С инициативой создать собственное школьное приложение к властям уже обратились шесть компаний-разработчиков, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

"Просматривать записи в электронном дневнике и получать сообщения о посещаемости и питании ребенка в школьной столовой можно будет и через сторонние сайты и приложения", – говорится в сообщении. Получить доступ к API городских систем для школьников может любой разработчик, зарегистрировавшийся в специальном разделе на сайте Единой мобильной платформы.

Сторонним разработчикам доступ предоставляется в виде сервиса, и они не могут видеть данные конкретных пользователей. Добавим, что просматривать электронный дневник и получать оповещения о транзакциях с использованием электронной карты учащегося уже сейчас можно с помощью бесплатного городского мобильного приложения "Госуслуги Москвы".

Ранее m24.ru сообщало, что столичные ИТ-разработчики создали мобильное приложение, позволяющее отследить местонахождение ребенка. Приложение называется Kidradar, скачать его можно бесплатно в App Store и Google Play. Kidradar позволяет не только отслеживать местонахождение ребенка, но и контролировать его успеваемость в школе. Кроме того, доступен сервис под названием "тревожная кнопка".

Kidradar стало первым приложением, созданным сторонним разработчиком на базе электронных сервисов для московских школьников и их родителей.

Напомним, что электронная карта в образовании позволяет фиксировать время прихода ребенка в школу, видеть, как он питается, и выставлять запреты на покупку определенных товаров. Родители по своему усмотрению могут настроить различные способы уведомления: через push-сообщения в мобильном приложении, по электронной почте или в личном кабинете московского портала госуслуг. Карты используются в 1,6 тысячи зданий образовательных учреждений Москвы.

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Электронный дневник школьника (МРКО) – одна из самых популярных услуг на московском портале госуслуг, которая позволяет учащимся и их родителям контролировать успеваемость в режиме онлайн. Сотрудникам школ доступен расширенный функционал электронного журнала, в рамках которого они могу выставлять оценки и фиксировать достижения учеников.