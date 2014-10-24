В Сокольниках пройдет акция в поддержку ведической культуры

Фото: M24.ru

25 октября в парке Сокольники пройдет акция в поддержку ведической культуры и здорового образа жизни. Мероприятие состоится в местном гайд-парке, расположенном на территории Зеленого театра, сообщается на сайте парка.

В акции примут участие около 100 человек. Мероприятие начнется в 13.00 и будет длиться два часа.

Гайд-парки в Москве открылись 1 мая прошлого года. Это специализированные площадки, на которых гражданам разрешено проводить публичные акции без уведомления властей. Они находятся в парке Горького и Сокольниках.

Собрания в "гайд-парках" можно проводить каждый день с 7.00 до 22.00. Для получения разрешения на митинг необходимо подать заявку на участие не ранее чем за 15 дней и не позднее трех дней до проведения сбора. Заявления принимаются в администрации парка.

Столичные уголки ораторов созданы по образу и подобию лондонского Гайд-парка, где можно свободно провозглашать и отстаивать идеи, а также проводить несанкционированные акции. Также в Гайд-парке проводятся народные гуляния.