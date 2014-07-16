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Мосгордума поддержала совмещение полномочий сенатора и депутата. Соответствующие поправки в закон о статусе депутата столичного парламента внесены в связи с изменением федерального законодательства, сообщает в среду, 16 июля, Агентство "Москва".

Был изменен порядок наделения полномочиями членов Совета Федерации России - представителей от законодательных и исполнительных органов государственной власти регионов.

Так, если все депутаты законодательного органа государственной власти субъекта России избраны по одномандатным избирательным округам, то парламентарий, наделенный полномочиями сенатора, теперь может совмещать обе должности.

Председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Татьяна Портнова отметила, что представитель Мосгордумы в Совете Федерации будет исполнять функции и парламентария, и сенатора. Однако основным местом работы для него будет являться Совет Федерации. За свою депутатскую деятельность представитель Мосгордумы не будет получать зарплату.

Ранее M24.ru сообщало, что Мосгордума одобрила законопроект о переводе депутатов нового созыва на неоплачиваемую основу. В новом созыве столичного парламента на профессиональной основе будут работать только председатель, зампредседателя и руководители структурных подразделений. Остальные депутаты перейдут на неоплачиваемую основу.

В настоящее время все депутаты работают на профессиональной основе и получают зарплату, поэтому не могут заниматься другой деятельностью, кроме научной, преподавательской и творческой. На неоплачиваемой основе они смогут работать без отрыва от основной деятельности.

По словам депутата Александра Крутова, столичный парламент отказывается от полной профессиональной основы и переходит на смешанную систему. Заниматься депутатской деятельностью смогут действующие руководители предприятий, а также работники медучреждений и действующие адвокаты.

Депутату, который будет работать без отрыва от основной деятельности на время участия в заседаниях, комиссиях, рабочих групп, фракциях, гарантируется сохранение места работы не более чем на 6 рабочих дней. Кроме того, заседания будут проводится не реже одного раза в месяц.

Напомним, что выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".