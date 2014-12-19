Будни Московского академического художественного лицея: как учат одаренных детей

Фото: МАХЛ РАХ

В Москве работают десятки государственных художественных, музыкальных и хореографических школ. В свободное от основной учебы и работы время дети и взрослые совершенствуют там свои таланты. Сетевое издание M24.ru продолжает новый информационный проект. Мы будем писать о том, как работают самые известные и необычные творческие школы города.

Как оценивают степень одаренности юных художников, легко ли совмещать математику, биологию и предметы по изобразительному искусству, почему художественные школы должны ориентироваться на единый эталон и какие экзамены сдают при поступлении в Московский академический художественный лицей Российской академии художеств - об этом читайте в материале M24.ru.

Николай Кузнецов. Фото: из личного архива

Николай Кузнецов, исполняющий обязанности директора Московского академического художественного лицея РАХ

Николай Кузнецов, исполняющий обязанности директора Московского академического художественного лицея РАХ

Спасибо Совету народных комиссаров

"Московский академический художественный лицей Российской академии художеств ранее назывался Московская средняя художественная школа. Школа открылась 13 мая 1939 года по постановлению Совета народных комиссаров. Образцом для образовательного учреждения стала Школа юных дарований при Ленинградской Академии художеств, которая в свою очередь была учреждена на основе традиций воспитательного училища при Императорской академии художеств".

Фото: МАХЛ РАХ

"В создании нашей школы принимали участие выдающиеся общественные деятели, имеющие отношение не только к художественной сфере. Например, в архивах я нашел сведения о том, что к становлению учреждения, вероятно, был причастен Отто Шмидт.

Примерно в 1950 – 1960-х года школа была передана Академии художеств СССР, а в 90-х годах подверглась реорганизации и стала Московским академическим художественным лицеем.

Формат – 11-летняя дневная школа, дающая среднее специальное образование".

Только для одаренных

Фото: МАХЛ РАХ

"С первых дней и по настоящее время в Московском академическом художественном лицее РАХ учатся одаренные дети. Главный критерий при поступлении – ярко выраженные способности к изобразительному искусству. Поступлению предшествуют экзамены. Это стандартные задания по рисунку, живописи и композиции. Решение о поступлении ребенка принимает худсовет".

В первый класс – в девять лет

Фото: МАХЛ РАХ

"Сейчас в лицее обучаются 308 детей. Это не так много по московским меркам. Обычно на место претендуют от трех до десяти человек. Поступают ребята из разных городов России, так как у нас есть интернат, где мы размещаем иногородних учащихся. Примерно треть от общего числа учеников – дети из других городов.

Наш первый класс – это пятый класс общеобразовательной школы, то есть в художественный лицей поступают дети в возрасте от девяти до десяти лет. Выпускаются в 16 – 17 лет, получая на руки аттестат.

Дети обучаются на бюджетной основе".

Учим биологию и пишем натюрморт

Фото: МАХЛ РАХ

"Сложно сравнивать наш художественный лицей с частными школами. Во-первых, частные и государственные школы ориентируются на разный контингент.

Во-вторых, Московский академический художественный лицей нельзя стопроцентно отнести к обычной государственной художественной школе. Образование там является дополнительным. У нас не так. Наше художественное образование неразрывно связано с общим средним. Это уникальная система, которая есть лишь в двух художественных школах России: одна такая школа находится в Санкт-Петербурге, другая наша.

По сути, мы являемся средней образовательной школой, в которой в силу традиций и педагогического эксперимента, начавшегося в 1930-х годах, художественный компонент доминирует. Это означает, что предметы по изобразительному искусству у нас не дополнительные, а базовые".

От традиций к новаторству

Фото: МАХЛ РАХ

"Наши преподаватели в первую очередь – это профессиональные художники. Они являются членами Союза художников и заслуженными работниками культуры. Приходят к нам и молодые специалисты, например, из Суриковского института. Но, главное, что отличает наш педагогический состав, - преподают исключительно отраслевики. Профессиональные художники знают, о чем говорят, и могут показать детям профессию художника во всех ее нюансах.

При этом во главу угла мы ставим традиции отечественной реалистической школы изобразительного искусства.

Хотя новаторства в преподавании у нас хоть отбавляй, мы не говорим об авторских методиках в чистом виде. То есть преподаватель не может объяснять детям материал, ориентируясь исключительно на свое видение".

В перспективе – Суриковский институт

Фото: МАХЛ РАХ

"После окончания МАХЛ РАХ наши выпускники обычно поступают в Суриковский институт. Кстати, прежде наша школа находилась при этом образовательном учреждении. Также поступают во ВГИК, ГИТИС и "Строгановку".

Льгот для поступления наших выпускников в тот же Суриковский институт нет, ребята сдают экзамены на общих основаниях".

Братья Ткачевы и другие выдающиеся выпускники

Фото: МАХЛ РАХ

"В числе выдающихся выпускников МАХЛ РАХ – художники братья Ткачевы, Виктор Иванов, Татьяна Назоренко, Сергей Андрияка, а также Евгений Максимов – замечательный монументалист, который сейчас преподает в Суриковском институте".

Нам не хватает нормативов

Фото: МАХЛ РАХ

"Общая проблема всех художественных школ – это соотношение нагрузки и учебных часов. А главная проблема заключается в отсутствии общих нормативов, неких правил, на которые следует ориентироваться педагогам. Сейчас у нас много художников с различными взглядами на изобразительное искусство. Отсюда – различные направления педагогики, которые представлены в той или иной школе. Нет общего эталона. Об этом упущении академики писали и говорили еще в позапрошлом веке.

А по поводу нашего лицея могу сказать, что основная головная боль связана с нехваткой внимания со стороны общества и государства. Наше учебное заведение нового типа, в нем учатся исключительно талантливые дети, поэтому к ним нужен особый подход, индивидуальное отношение, что не всегда возможно в условиях современной системы образования".

Алла Панасенко