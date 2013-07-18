На выставке "Интерьеры Востока" можно увидеть артефакты из Индии

"Афиша": Выставка "Интерьеры Востока" открылась в Доме художника

В Московском доме художника открылась выставка "Интерьеры Востока", в экспозиции которой представлены уникальные предметы и артефакты из Индии, Таиланда и Японии. Почти каждый вечер там проходят концерты восточной музыки, лекции по философии, кулинарные мастер-классы и сеансы массажа.

Экспозиции выстроены по принципу восточных дворцов, так что гости выставки смогут почувствовать себя настоящим индийским раджой, тайским королем или японским императором.

В "Интерьерах Востока" помимо сложных скульптур и украшений ручной работы используется немало простых, но любопытных вещей. К примеру, в Тайланде тумбочки делают из спилов старых - порой даже горелых - деревьев, а вместо ширм там ставят перегородки из лиан.

У японцев же есть керамические горшки "хибачи", которые используются для приготовления еды: внутрь кладутся угли, и на них варится рис. Также на выставке представлены свадебные японские кимоно, которым больше 100 лет.

Примерить его может каждый желающий, однако сделать это самостоятельно непросто. В Японии есть даже специально обученные люди, которых приглашают на свадьбы одевать невест.

18 июля на выставке пройдет лекция по Аюрведе, на которой доктор Мохаммед Али расскажет о традиционном индийском методе очищения организма от токсинов.

Выставка продлится до 25 июля, стоимость билетов – от 100 рублей.