Дарвиновский музей откроет передвижную выставку о московских крысах и тараканах

Фото: ТАСС/ Александр Рюмин

В марте 2014 года Дарвиновский музей откроет передвижную выставку "Обитатели каменных джунглей" - о животных, обитающих в столице рядом с человеком, рассказали M24.ru в музее. Москвичам будут рассказывать не только о кошках и собаках, но и о крысах, мышах, комарах. На выставке покажут макет квартиры с тараканами. Будут и экспонаты о жестоком обращении с животными. Например, посетители узнают о собакомобилях и вертельных собаках.

Передвижная выставка откроется 27 марта в галерее "Нагорная", отметили в Дарвиновском музее. Она продлится до 25 апреля, а потом переедет на другую площадку - в галерею "Замоскворечье" (29 апреля – 24 мая). После этого выставка окажется в галерее "На Каширке" (29 мая – 28 июня), а потом в галерее "Беляево" (3 июля – 29 июля). В итоге, экспонаты вернутся в фонд Дарвиновского музея.

Передвижная выставка будет состоять из 200 экспонатов, которые займут площадь 250 кв метров. Она посвящена животным, которые проживают рядом с человеком в московских "каменных джунглях". Посетители увидят фотографии, скульптуры и чучела животных, хранящиеся в Дарвиновском музее.

Первая часть выставки расскажет, как живется бродячим животным в городе, что им угрожает, какие заболевания они передают. Москвичей ждут фотографии под названием "Собака на люке", "Кошка на помойке", "Собака кусает за ногу", "Мертвый котенок". Это лишь некоторые экспонаты, которые показывают, насколько меняет уличная жизнь домашние животных.

Организаторы проекта не упустят возможности показать и "нежелательных соседей", проживающих в наших домах: тараканы, комары, мыши и крысы. Например, посетители смогут увидеть чучело крысы, а также макет квартиры с "расселившимися" по ней тараканами.

Кроме того, на выставке можно будет узнать, каких экзотических животных заводят москвичи в своих квартирах, в том числе незаконно. Посетителям покажут авторские фото шимпанзе, рысей, тигров и даже крокодилов и змей. Экскурсоводы расскажут, что горожане в основном покупают зверей детенышами, не всегда осознавая, насколько они будут опасны, когда вырастут.

Еще одной необычной частью выставки станут экспонаты, посвященные истории жестокого обращения с животными. Например, один из экспонатов называется "Вертельная или поварская собака". Как пояснили в Дарвиновском музее, в средневековой Англии при жарке мяса на открытом огне использовали собаку, которая вращала этот вертел, бегая в колесе, как хомяк.

По словам организаторов выставки, кроме домашних животных люди увидят чучела и фотографии зверей и птиц, обитающих в городских лесопарках: сов, мышей полевок, зайцев, косуль, ворон, голубей. Кроме чучел, скульптур и иллюстраций, для выставки организуют интерактивные экспонаты, в том числе для незрячих посетителей, а также стенды для конкурса детских работ, мини-библиотеки, зоны для встреч и мастер-классов.

По словам руководителей проекта, передвижная выставка "Обитатели каменных джунглей" необходима, чтобы показать многообразие животных, которые обитают рядом с человеком, привлечь внимание к проблемам взаимоотношений человека и животных в городах, а также найти возможные пути их решения. Кроме того, организаторы проекта хотят донести до посетителей мысль о том, что домашние животные должны жить дома, под опекой человека, а дикие, родившиеся на свободе, — в природе. Попытки смешать эти две категории животных могут привести к непредсказуемым, часто плачевным, последствиям, как для животных, так и для людей. Всего на разработку проекта Дарвиновский музей планирует потратить около 400 тысяч рублей.

Анатолий Федотов, София Сарджвеладзе