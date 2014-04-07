В Дарвиновском музее открылась фотовыставка редких обитателей моря

"Афиша": в Дарвиновском музее представили "Беломорских чудовищ"

В Дарвиновском музее открылась фотовыставка "Беломорские чудовища", на которой можно рассмотреть вблизи самых разных подводных обитателей – от миллиметровых червячков до медуз с 30-метровыми щупальцами.

Несмотря на свою красоту, большинство морских жителей на выставке – хищники. Например, медузы едят себе подобных, а моллюски "морские ангелы" питаются только "чертиками".

Поймать подобные кадры довольно сложно: во-первых, на глубине 20-30 метров температура воды Белого моря доходит до 0 градусов, а во-вторых, чтобы разглядеть хоть что-то, нужны фонари.

Некоторые моллюски настолько редки, что на их поиски ушло несколько лет. Так, автор выставки Александр Семенов за несколько лет нашел только два места обитания моллюска Корифелла полярис.

Выставка продлится до 25 мая, стоимость – 90 рублей.