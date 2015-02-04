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Культура

04 февраля 2015, 12:15

125-летие со дня рождения Пастернака отметят выставкой

выставки писатели Борис Пастернак Литературный музей

Фото: facebook.com/literaturemuseum

В Государственном литературном музее "Дом Остроухова в Трубниках" к 125-летию со дня рождения Бориса Пастернака откроется выставка "Москва Пастернака в событиях и лицах". Зрители увидят не только материалы из коллекции музея, но и вещи, предоставленные родственниками поэта и писателя.

Экспозицию можно будет посетить с 10 февраля. Она станет первой полноценной выставкой Литературного музея, посвященной Пастернаку. Многие из представленных экспонатов будут впервые показаны широкой аудитории.

Выставку разделят на несколько хронологических частей: детство и юность Пастернака, его знакомство с футуристами, годы репрессий, затворничество. Зрителям покажут фотографии, рукописи, личные вещи писателя и поэта.

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Организаторы добавляют, что в Доме Остроухова в Трубниках, а также в Доме-музее Пастернака в городке писателей "Переделкино" в наступившем году пройдет цикл поэтических вечером и мини-выставок, также посвященных великому писателю и поэту. События состоятся в рамках Года Пастернака, который отмечает Государственный литературный музей.

Борис Пастернак – русский писатель и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе. Наиболее известное произведение Пастернака – «Доктор Живаго». Роман создавался на протяжении десяти лет – с 1945 по 1955 год. В нем описана жизнь российской интеллигенции на фоне революции, становления СССР.

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