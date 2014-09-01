Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

01 сентября 2014, 15:45

Город мечты построят из конструктора посетители Музея Москвы

выставки День города Музей Москвы города инсталляции экспозиции документальные фильмы кино свежий воздух фестивали и праздники

Фото: m24.ru

В рамках празднования Дня города в Провиантских складах Музея Москвы 6 и 7 сентября пройдет фестиваль "Москва будущего". Его участникам предложат пофантазировать на тему того, какой могла бы стать российская столица.

Увидеть воображаемую Москву можно во время аудио-визуального перформанса "Город будущего" от творческого объединения "Лаборатория 7". Московские художники продемонстрируют световую инсталляцию, в основе которой работы учеников детской архитектурной школы "Старт" и изображения с открыток "Москва будущего".

Серия открыток с таким названием была выпущена в 1914 году товариществом "Эйнемъ". Тогда горожане представили совершенно новую Москву с высотными зданиями и футуристическими транспортными средствами. Кто бы мог подумать, что многие из этих фантазий воплотятся в реальность спустя столетие.

На фестивале можно не только помечтать о том, как изменится столица со временем, но и самому приложить руку к архитектурным трансформациям. Во время игры "Город мечты" дети и взрослые будут строить свой идеальный мегаполис из конструктора.

"Каждый сможет собрать один или несколько объектов, которые потом сложатся в целостную композицию — ее открытие состоится вечером 7 сентября. Тогда же пройдет и короткая лекционная программа: историки города, архитекторы, художники расскажут о том, как видели идеальный город в прошлом и каким его представляют себе сейчас", - сообщили в Музее Москвы.

Также планируют открыть выставку "Москва: ускользающая реальность" художников Александра Виноградова и Владимира Дубосарского. Это серия живописных работ, на которых запечатлена Москва разных эпох: от конца XIX века до наших дней.

На выставке "Летающие города" представят утопическую архитектуру последнего столетия. Авторы работ – архитекторы и художники Антон Лавинский, Иван Леонидов, Георгий Крутиков.

Еще один проект фестиваля – фотовыставка "Сделано в Москве", которая посвящена современному индустриальному городу. В кадр попали столичные фабрики и заводы.

Кроме того, посетителей Музея Москвы ждет специальная городская экскурсионная программа. Ко Дню города организуют более 170 экскурсий – это авторские пешеходные экскурсии, велопрогулки, квесты.

Гостей музея ждет фестиваль документального кино "Центр". Транслировать мировые киношедевры о городах будут в Центре документального кино. 7 сентября во дворе Музея Москвы под аккомпанемент Музыкальной лаборатории Петра Айду покажут фильм "Москва" 1927 года выпуска.

Фестиваль стартует в 12.00 6 сентября и закончится 7 сентября в 22.00.

Сюжет: День города-2014

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать