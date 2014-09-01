Город мечты построят из конструктора посетители Музея Москвы

Фото: m24.ru

В рамках празднования Дня города в Провиантских складах Музея Москвы 6 и 7 сентября пройдет фестиваль "Москва будущего". Его участникам предложат пофантазировать на тему того, какой могла бы стать российская столица.

Увидеть воображаемую Москву можно во время аудио-визуального перформанса "Город будущего" от творческого объединения "Лаборатория 7". Московские художники продемонстрируют световую инсталляцию, в основе которой работы учеников детской архитектурной школы "Старт" и изображения с открыток "Москва будущего".

Серия открыток с таким названием была выпущена в 1914 году товариществом "Эйнемъ". Тогда горожане представили совершенно новую Москву с высотными зданиями и футуристическими транспортными средствами. Кто бы мог подумать, что многие из этих фантазий воплотятся в реальность спустя столетие.

На фестивале можно не только помечтать о том, как изменится столица со временем, но и самому приложить руку к архитектурным трансформациям. Во время игры "Город мечты" дети и взрослые будут строить свой идеальный мегаполис из конструктора.

"Каждый сможет собрать один или несколько объектов, которые потом сложатся в целостную композицию — ее открытие состоится вечером 7 сентября. Тогда же пройдет и короткая лекционная программа: историки города, архитекторы, художники расскажут о том, как видели идеальный город в прошлом и каким его представляют себе сейчас", - сообщили в Музее Москвы.

Также планируют открыть выставку "Москва: ускользающая реальность" художников Александра Виноградова и Владимира Дубосарского. Это серия живописных работ, на которых запечатлена Москва разных эпох: от конца XIX века до наших дней.

На выставке "Летающие города" представят утопическую архитектуру последнего столетия. Авторы работ – архитекторы и художники Антон Лавинский, Иван Леонидов, Георгий Крутиков.

Еще один проект фестиваля – фотовыставка "Сделано в Москве", которая посвящена современному индустриальному городу. В кадр попали столичные фабрики и заводы.

Кроме того, посетителей Музея Москвы ждет специальная городская экскурсионная программа. Ко Дню города организуют более 170 экскурсий – это авторские пешеходные экскурсии, велопрогулки, квесты.

Гостей музея ждет фестиваль документального кино "Центр". Транслировать мировые киношедевры о городах будут в Центре документального кино. 7 сентября во дворе Музея Москвы под аккомпанемент Музыкальной лаборатории Петра Айду покажут фильм "Москва" 1927 года выпуска.

Фестиваль стартует в 12.00 6 сентября и закончится 7 сентября в 22.00.