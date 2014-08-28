Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Выборы

28 августа 2014, 16:44

Досрочное голосование на выборах в Мосгордуму начнется 3 сентября

выборы Мосгоризбирком досрочное голосование

Фото: M24.ru

Мосгоризбирком на заседании в четверг определил режим работы территориальных избирательных комиссий (ТИК) во время проведения досрочного голосования на выборах в Мосгордуму, сообщает Агентство "Москва".

Проголосовать можно будет с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00, в субботу и воскресенье - с 10.00 до 14.00. "По норме закона не менее четырех часов в день, мы полностью соответствуем правилам", - отметил секретарь МГИК Юрий Ермолов

На заседании также был утверждена форма заявления для избирателей, голосующих досрочно.

Кроме того, Ермолов сообщил, что избирательные бюллетени для досрочного голосования передадут членам Мосгоризбиркома 2 сентября в 09.00. Бюллетени отправятся на два адреса: Шубинский переулок, 6 и улица Павла Андреева, 27. МГИК передаст их окружным комиссиям, а те в свою очередь - территориальным избирательным комиссиям.

Как досрочно проголосовать на выборах

Напомним, что досрочное голосование в Москве начнется 3 и закончится 13 сентября. Уважительными причинами для досрочного голосования считаются отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, а также состояние здоровья.

Для того чтобы проголосовать досрочно, избиратель должен написать заявление, в котором будут указаны причина, фамилия, имя, отчество и место жительства. Член территориальной комиссии проставит в заявлении избирателя дату и время досрочного голосования и выдаст бюллетень.

Ссылки по теме

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

Сюжет: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать