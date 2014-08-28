Досрочное голосование на выборах в Мосгордуму начнется 3 сентября

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Мосгоризбирком на заседании в четверг определил режим работы территориальных избирательных комиссий (ТИК) во время проведения досрочного голосования на выборах в Мосгордуму, сообщает Агентство "Москва".

Проголосовать можно будет с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00, в субботу и воскресенье - с 10.00 до 14.00. "По норме закона не менее четырех часов в день, мы полностью соответствуем правилам", - отметил секретарь МГИК Юрий Ермолов

На заседании также был утверждена форма заявления для избирателей, голосующих досрочно.

Кроме того, Ермолов сообщил, что избирательные бюллетени для досрочного голосования передадут членам Мосгоризбиркома 2 сентября в 09.00. Бюллетени отправятся на два адреса: Шубинский переулок, 6 и улица Павла Андреева, 27. МГИК передаст их окружным комиссиям, а те в свою очередь - территориальным избирательным комиссиям.

Как досрочно проголосовать на выборах

Напомним, что досрочное голосование в Москве начнется 3 и закончится 13 сентября. Уважительными причинами для досрочного голосования считаются отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, а также состояние здоровья.

Для того чтобы проголосовать досрочно, избиратель должен написать заявление, в котором будут указаны причина, фамилия, имя, отчество и место жительства. Член территориальной комиссии проставит в заявлении избирателя дату и время досрочного голосования и выдаст бюллетень.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.