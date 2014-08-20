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Выборы

20 августа 2014, 10:32

Завершились дебаты кандидатов от избирательного округа №26

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На канале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов от 26 округа

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 26 избирательного округа. Участники рассказали о своих программах избирателям и ответили на вопросы друг друга.

Участие в предвыборных дебатах приняли Юрий Медовар ("Яблоко"), Евгений Балашов (КПРФ), Владислав Федосов (ЛДПР), Кирилл Щитов ("Единая Россия").

Балашов рассказал, что станет защитником интересов избирателей и решит проблему очередей в поликлиниках. Медовар пообещал, что заставит исполнительную власть работать на народ и спасет "Россию и черноземы".

Щитов заявил, что ему поступило более 1,2 тысячи наказов избирателей, многие из которых он уже решил "по горячим следам". Федосов призвал усилить работу с молодежью и создать пенсионный фонд шаговой доступности.

Кандидаты обсудили работу с молодежью, строительство ФОКа в Братеево, детский досуг в районах, вопросы работы поликлиник, а также вопросы культурного досуга и ЖКХ.

Затем участники дебатов выступили с заключительным словом, в котором рассказали о проблемах, которые они будут решать в первую очередь после избрания.

Избирательный округ № 26

Районы: Братеево, Зябликово, часть района Орехово-Борисово Южное

Кандидаты:

  • Балашов Евгений Борисович
    Родился в 1964 году, живет в Москве. Работает в ассоциации агроперерабатывающего и пищевого технологического машиностроения "Агротехмаш". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут московским отделением "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Медовар Юрий Анатольевич
    Родился в 1951 году, живет в Москве. Работает в Институте водных проблем Российской академии наук (ИВП РАН). Занимает должность старшего научного сотрудника. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

  • Пройдаков Андрей Юрьевич
    Родился в 1983 году, живет в Москве. Работает в ООО Управляющая компания "Моя двор, мой подъезд". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Федосов Владислав Владимирович
    Родился в 1990 году, живет в Москве. Домохозяин. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Щитов Кирилл Владимирович
    Родился в 1985 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут региональным отделением партии "Единая Россия".

    • Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

    Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

    В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

    Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

    "Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

    На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

    Сюжет: Дебаты кандидатов в депутаты Мосгордумы

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