Директор ФБР впервые подтвердил расследование связей кампании Трампа с Россией

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Директор ФБР Джеймс Коми впервые официально подтвердил, что в США ведется расследование "вмешательства РФ в выборы" и "связей кампании Трампа с РФ", передает "РИА Новости".
По словам Джеймса Коми, расследование включает любые связи между людьми, связанными с предвыборным штабом Трампа и правительством России. ФБР пытается выяснить, была ли какая-либо координация между предвыборным штабом Дональда Трампа и Российской Федерацией.
Россия ранее опровергала обвинения в попытках оказать влияние на результаты выборов в Соединенных Штатах.
Ранее было объявлено о начале расследования кибератак против американских политических организаций во время президентской гонки. Вашингтон обвиняет Москву, которая в свою очередь отвергает причастность к кибератакам.
Обвинения были одним из ключевых предлогов для введения в декабре 2016 года санкций, которые затронули некоторые российские компании, включая ФСБ и ГУ Генштаба ВС РФ. Более того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.