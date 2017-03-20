Директор ФБР впервые подтвердил расследование связей кампании Трампа с Россией

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Директор ФБР Джеймс Коми впервые официально подтвердил, что в США ведется расследование "вмешательства РФ в выборы" и "связей кампании Трампа с РФ", передает "РИА Новости".

По словам Джеймса Коми, расследование включает любые связи между людьми, связанными с предвыборным штабом Трампа и правительством России. ФБР пытается выяснить, была ли какая-либо координация между предвыборным штабом Дональда Трампа и Российской Федерацией.

Россия ранее опровергала обвинения в попытках оказать влияние на результаты выборов в Соединенных Штатах.