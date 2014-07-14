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Выборы

14 июля 2014, 15:37

Власти проследят за видеотрансляцией выборов в МГД

выборы закупки трансляции мониторинг наблюдения

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти закупят 100 автоматизированных рабочих мест (программно-технических комплексов) для мониторинга видеотрансляции, которая будет организована на выборах в Мосгордуму.

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Для мониторинга видеотрансляции закупят системные блоки с 4-х ядерными процессорами, жесткими дисками объемом в 1 Тб и 8 Гб оперативной памяти, а также мониторы диагональю 21,5 дюйма.

Очевидно, наблюдатели будут следить за корректностью работы видеотрансляции. В программное обеспечение компьютеров, помимо Windows 7 и Microsoft Office, должна входить программа ASTRA32 для проверки работы основных аппаратных компонентов и система записи и хранения видео Netris.

На оборудование планируется потратить не более 22 миллионов рублей, следует из документов, размещенных на портале госзакупок.

Напомним, конкурс на осуществление видеонаблюдения за выборами на 405 млн рублей выиграла компания МГТС. Предполагается, что на каждом участке будет по две камеры, они покажут и процесс голосования, и подсчет бюллетеней.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Как пройдут выборы в Мосгордуму

Ранее M24.ru сообщало, что видеотрансляцию будут вести со всех избирательных участков. На каждом участке будет по две камеры, которые покажут и процесс голосования, и подсчет бюллетеней. При этом видео с участков будет доступно всем желающим в интернете.

Корме того, около трети участков на выборах депутатов Мосгордумы оборудуют комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

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Сюжет: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму

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