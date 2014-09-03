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Выборы

03 сентября 2014, 16:00

Началось досрочное голосование на выборах в Мосгордуму

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В столице начинается досрочное голосование на выборах в Мосгордуму

3 сентября в столице началось досрочное голосование на выборах в Мосгордуму. Избирательные участки открылись в 16:00.

Отдать свой голос москвичам, которые не смогут проголосовать 14 сентября, можно с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00, в субботу и воскресенье - с 10.00 до 14.00. Для того чтобы проголосовать досрочно, избиратель должен написать заявление, в котором будут указаны причина досрочного голосования, фамилия, имя, отчество и место жительства. В свою очередь работник территориальной комиссии проставит в заявлении избирателя дату и время досрочного голосования и выдаст бюллетень.

Как досрочно проголосовать на выборах

Уважительными причинами для досрочного голосования считаются отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, а также состояние здоровья.

Досрочное голосование закончится накануне выборов - 13 сентября.

Напомним, что 2 сентября все территориальные избирательные комиссии получили бюллетени для выборов в Мосгордуму. Они будут использоваться как для досрочного голосования, так и для основного. Всего типографии отпечатали почти шесть миллионов экземпляров.

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14 сентября пройдут выборы и в Московскую городскую думу шестого созыва. Кандидатами в депутаты зарегистрированы 273 человека. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования. Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - избирком принял решение отказаться от открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму-2014

Ранее также стало известно, что комплексы обработки избирательных бюллетеней во время выборов в Мосгордуму буду использованы в 14 избирательных округах из 45. Москва получила КОИБы от семи регионов, в том числе 500 - от Московской области. Всего на выборах будет использовано 1042 комплекса. КОИБы будут использоваться на тех же участках, что и на выборах мэра Москвы в 2013 году - в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах столицы.

Сюжеты: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму , Как работает власть

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