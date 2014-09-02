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Выборы

02 сентября 2014, 13:42

В избирательные комиссии поступили бюллетени для выборов в Мосгордуму

выборы бюллетени досрочное голосование выборы в Мосгордуму Юрий Ермолов

Все избирательные комиссии Москвы получили бюллетени для выборов в МГД

Все территориальные избирательные комиссии 2 сентября получили бюллетени для выборов в Мосгордуму. Они будут использоваться как для досрочного голосования, так и для основного. Всего типографии отпечатали почти шесть миллионов экземпляров, сообщает телеканал "Москва 24".

Внешне бюллетени похожи на те, что использовались на выборах мэра Москвы. "Завтра начинается досрочное голосование. КОИБов использоваться не будет, бюллетени будут запечатываться в соответствующие конверты. И в день голосования из этих конвертов бюллетени переместят в стационарные ящики. Все территориальные избирательные комиссии готовы к проведению досрочного голосования. Завтра москвичи смогут принять в нем участие", - рассказал секретарь Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

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Для того чтобы проголосовать досрочно, избиратель должен написать заявление, в котором будут указаны причина досрочного голосования, фамилия, имя, отчество и место жительства. В свою очередь член территориальной комиссии проставит в заявлении избирателя дату и время досрочного голосования и выдаст бюллетень. Досрочное голосование начнется 3 сентября.

14 сентября пройдут выборы и в Московскую городскую думу шестого созыва. Кандидатами в депутаты зарегистрированы 273 человека. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования. Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - избирком принял решение отказаться от открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму-2014

Ранее также стало известно, что комплексы обработки избирательных бюллетеней во время выборов в Мосгордуму буду использованы в 14 избирательных округах из 45. Москва получила КОИБы от семи регионов, в том числе 500 - от Московской области. Всего на выборах будет использовано 1042 комплекса. КОИБы будут использоваться на тех же участках, что и на выборах мэра Москвы в 2013 году - в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах столицы.

Сюжет: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму

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