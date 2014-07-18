Врачи из России готовы провести судмедэкспертизу жертв авиакатастрофы

Российские врачи готовы провести судмедэкспертизу жертв авиакатастрофы

Российские медики готовы помочь в проведении судмедэкспертизы погибших в авиакатастрофе на Украине, сообщает телеканал "Москва 24".

Как заявил пресс-секретарь Минздрава Росии Олег Салагай, российские врачи готовы оказать содействие украинским коллегам в проведении всех необходимых судебно-медицинских экспертиз в отношении погибших в авиакатастрофе в случае поступления соответствующего запроса.

Отмечается, что до настоящего момента такого запроса в министерство не поступало.

Напомним, что самолет Boing 777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области в четверг, 17 июля. Как сообщили в авиакомпании, связь с лайнером была потеряна в 50 километрах от границы Украины с Россией. На борту находилось 280 пассажиров и 15 членов экипажа. Все они погибли.