Прощание с Валерией Новодворской пройдет 16 июля в Сахаровском центре

Скончалась оппозиционный политик Валерия Новодворская

Прощание с Валерией Новодворской состоится 16 июля в Сахаровском центре в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.

"Как я понимаю, прощание с Лерой в среду в 10 часов", - написал Венедиктов в своем Твиттере.

Напомним, что Валерия Новодворская - известный диссидент и правозащитник - скончалась в субботу в Москве на 65-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стал инфекционно-токсический шок.

Информацию о смерти Новодворской подтвердил заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников. По его словам, покойная страдала целым рядом хронических заболеваний и скончалась от осложнений одного из них.