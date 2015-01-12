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Общество

12 января 2015, 09:44

Скончалась звезда "Сладкой жизни" Феллини Анита Экберг

утраты Федерико Феллини Анита Экберг

Фото: doctormacro.com

Знаменитая шведская актриса Анита Экберг скончалась в воскресенье в Италии, сообщает Agence France-Presse. Она известна по главной роли в нашумевшем фильме Федерико Феллини "Сладкая жизнь".

Артистка умерла в больнице недалеко от Рима на 84-м году жизни.

Экберг начала свою актерскую карьеру в Голливуде. В 1955 году она сыграла свою первую роль в фильме "Голливуд или смерть". Талантливую актрису заметили, она получила "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана.

Затем Экберг снялась в картине "Война и мир". После этого артистка получила несколько ролей в фильмах Феллини. В частности, она снялась в картинах "Боккаччо-70", "Клоуны" и "Интервью".

Отметим, что фильм "Сладкая жизнь" считается вершиной творчества Феллини. Картина вызвала возмущение Ватикана, но спустя некоторое время была признана "фильмом эпохи в итальянском кино".

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