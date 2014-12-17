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Улицы

17 декабря 2014, 22:40

Власти могут ввести запрет на демонтаж информационных конструкций

улицы запрет Владимир Черников демонтаж социальная сфера информационные конструкции

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Руководство департамента СМИ и рекламы обсуждает возможность введения запрета на демонтаж информационных конструкций. Об этом сообщил руководитель ведомства Владимир Черников.

"В городе существует проблема, связанная с информационными вывесками, которые уже не являются рекламой. Мы сейчас их активно демонтируем. Мы планируем ввести мораторий на демонтаж информационных вывесок, чтобы бизнес вздохнул, посмотрел, оценил и сам пошел на замену или демонтаж", - приводит слова Черникова Агентство "Москва".

Отметим, что обычно город сам приступает к демонтажу, если владелец конструкций игнорирует требование департамента. "Мы проводим демонтаж уже достаточно давно: начали с исторической части города, очистили от незаконных конструкций центральную часть города. И в настоящий момент уже переместились за пределы Третьего транспортного кольца", - рассказал ранее замначальника управления городской рекламы департамента СМИ и рекламы Москвы Роман Алборов.

Каждый день на демонтаж несанкционированной рекламы в городе выходит 16 бригад, причем все они работают в круглосуточном режиме.

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Как ранее сообщало M24.ru, с 1 сентября в Москве начали убирать незаконную рекламу. Вывески полностью убрали на 36 улицах в пределах Садового кольца, в том числе на Пятницкой, Маросейке, Покровке и Большой Дмитровке. Также в столице уберут щиты и баннеры, расположенные рядом с подземными пешеходными переходами.

Напомним, что 27 декабря 2013 года вступили в силу новые правила размещения и содержания информационных конструкций в столице. По новым правилам, запрещается размещать вывески на козырьках зданий, в оконных проемах, на кровлях, лоджиях и балконах, а также на заборах и архитектурных деталях фасадов объектов.

Кроме того, подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет и не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений. Также, согласно нововведениям, на внешних поверхностях одного здания организация может установить только одну информационную конструкцию. За незаконное размещение рекламных конструкций для должностных лиц предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

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