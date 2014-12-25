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МО

25 декабря 2014, 17:31

Задержан экс-директор одной из компаний убитого бизнесмена Минеева

убийства следствие задержанные мо Александр Минеев

Фото: ТАСС / Карпов Сергей

В деле Александра Минеева появился новый фигурант. Следователи задержали бывшего директора одной из компаний убитого бизнесмена, Александра Прокопенко. Его подозревают в причастности к хищению имущества расстрелянного в январе предпринимателя, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

На должность директора компании подозреваемого назначили лица, которые, по версии следствия, занимались махинациями с имуществом Минеева.

Прокопенко задержали в Твери в доме одного из фигурантов дела. При обыске у мужчины нашли боеприпасы. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство о его аресте.

Следователи намерены проверить на причастность к убийству и хищению имущества Минеева еще нескольких лиц, которые в настоящее время объявлены в розыск. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 22 января этого года Александра Минеева застрелили в подмосковном Королеве. Машина предпринимателя остановилась на пешеходном переходе, в этот момент началась стрельба. Коммерсант, который находился на переднем пассажирском сиденье, скончался на месте.

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Как ранее сообщало M24.ru, Следственный комитет в конце ноября предъявил обвинение другим фигурантам дела об убийстве Минеева. В совершении преступления подозреваются бывший топ-менеджер Борис Караматов и его знакомый Дмитрий Куриленко. Оба мужчины заключены под стражу.

В ходе следствия была установлена причастность нескольких сотрудников компаний Минеева к мошенничеству с его имуществом. В ноябре 2013 года начальник юридической службы предпринимателя Юлия Егорова незаконно переоформила документы о праве собственности на имущество Минеева, вступив в сговор с неизвестными.

Узнав об афере, Минеев обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело. Однако 22 января бизнесмен был убит. Егоровой же предъявили обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

В итоге дело об убийстве Александра Минеева и дело о хищении его недвижимости объединили в одно производство.

Александр Минеев - предприниматель, основатель магазинов "Партия" и "Домино". После выхода на рынок бытовой техники других крупных игроков он продал свою долю, но в его собственности находилась недвижимость, где располагались магазины, и он стал сдавать ее в аренду.

Позже Минеев основал компанию "Евразия", контролировавшую его активы, но в 2012 году он уволил многих топ-менеджеров и нанял новых, с одним из которых у него вышел конфликт.

В 2013 году Центробанк отозвал лицензии у кредитных учреждений, которые контролировал предприниматель, а после оказалось, что многие объекты недвижимости переписаны на подставных лиц.

Когда Минеев понял, что его бизнес пытается захватить ОПГ, он обратился в полицию и стал создавать собственную службу безопасности, но охрану не усилил, и в результате на него было совершено покушение.

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