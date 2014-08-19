Сын убитой бизнесвумен из подмосковного города Рошаль взят под арест

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В отношении 22-летнего студента из города Рошаль, которого подозревают в убийстве своей матери и малолетней сестры, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник, 19 августа, пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

По версии следствия, вечером 17 августа во время ссоры с матерью, подозреваемый взял молоток и нанес 43-летней женщине удар по голове. На крики женщины в комнату прибежала 12-летняя девочка. В момент, когда студент наносил удар матери, он зацепил молотком и сестру, после чего добил молотком и ребенка.

От полученных травм женщина скончалась на месте, а ее дочь умерла в больнице. Ранее сообщалось, что женщина занималась бизнесом.

По словам обвиняемого, "между ним и матерью были сложные отношения и часто возникали ссоры".

Дело возбуждено по статье "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего". В настоящее время мужчина арестован. Следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления.