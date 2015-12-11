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Следствие

11 декабря 2015, 12:44

Ходорковскому предъявили обвинение в организации убийств

убийства следствие Михаил Ходорковский обвинения

Михаил Ходорковский. Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Следственный комитет предъявил обвинение в организации убийств Михаилу Ходорковскому, сообщает пресс-служба СКР.

Речь идет об убийстве 26 июня 1998 года мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушения на убийство сопровождавшего его Вячеслава Кокошкина. Также СК считает, что экс-глава "ЮКОС" причастен к покушению на убийство 24 ноября 1998 года и 5 марта 1999 года управляющего компании "Ист Петролеум Хандельсгез м.б.х" Евгения Рыбина, в ходе которых застрелили охранника и ранили двоих сопровождающих.

Михаил Ходорковский уже объявлен в федеральный розыск. Пресс-секретарь экс-главы ЮКОСа Кюлле Писпанен сообщила, что адрес Ходорковского следователям известен. Она также сообщила, что после вызова в СК РФ отца бизнесмена Бориса Ходорковского никаких действий не происходило.

Ранее Михаил Ходорковский сообщил, что его вызвали на допрос в Следственный комитет. Повестка подписана старшим следователем по особо важным делам Юрием Буртовым, который с 2003 года занимался делом бывшего сотрудника службы безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексея Пичугина.

В деле также фигурирует экс-акционер ЮКОСа Леонид Невзлин. Сейчас он, уже более 10 лет проживающий в Израиле, заочно приговорен к пожизненному заключению. Виновным в организации убийства мэра Нефтеюганска был также признан экс-руководитель службы безопасности Алексей Пичугин, он отбывает пожизненный срок.

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История вопроса

В 2010 году Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего руководителя МФО "Менатеп" Платона Лебедева и экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского к 14 годам колонии по обвинению в хищении 200 миллионов тонн нефти, отмывании денег и неуплате налогов.

Затем срок наказания был сокращен на 1 год. В ноябре 2012 года со второй попытки суд снизил срок заключения Платону Лебедеву на 3 года, а в декабре президиум Мосгорсуда снизил наказание с 13 до 11 лет колонии обоим фигурантам дела.

20 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского в связи "с семейными обстоятельствами". Экс-глава ЮКОСа сразу после выхода из колонии уехал из страны.

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