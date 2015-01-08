Подозреваемый в убийстве жены и сына москвич арестован

Арестован москвич, подозреваемый в убийстве жены и ребенка

Москвича Павла Горячего, подозреваемого в убийстве жены и ребенка, сегодня заключили под стражу по решению Кузьминского районного суда, сообщает в четверг телеканал "Москва 24".

Обезглавленные тела женщины и ребенка обнаружили 6 января в квартире одного из домов на Сторожевой улице.

Напомним, мужчина совершил двойное убийство после пятидневного запоя. Трагедия произошла примерно в пять часов утра 6 января после ссоры между супругами.

По данным следствия, обезглавив тела, москвич скрылся. Женщине было 27 лет, а ребенку - 1 год и 2 месяца.

Позже выяснилось, что после убийства жены и сына москвич отправился в церковь на исповедь. Он оделся, вышел на улицу и зашел в один из православных храмов, а потом снова отправился лихорадочно метаться по улицам в состоянии психоза.

По словам соседей, подозреваемый в последние дни много пил. Известно, что он работал охранником в одной из столичных фирм.

Ранее M24.ru сообщало, что на детской площадке в Бабушкинском парке обнаружили труп мужчины. Утром, 7 января, в полицию поступила информация об обнаружении тела в Бабушкинском парке по проезду Шокальского. Прибывшие на место полицейские был нашли труп мужчины, на вид 40-45 лет.

Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что на теле были обнаружены следы насильственной смерти. У мужчины были колото-резаные ранения груди.

На данный момент материалы происшествия переданы в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело об убийстве.