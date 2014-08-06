В Подмосковье арестовали мужчину, выбросившего из окна свою дочь

Фото: ИТАР-ТАСС

Подозреваемого в убийстве своей бабушки и в покушении на убийство дочери мужчину задержали в Подмосковье, сообщает в среду, 6 августа, пресс-служба областного Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемый последние несколько дней испытывал сильные эмоциональные переживания, связанные с его профессиональной деятельностью. Утром 5 августа он принял несколько таблеток сильнодействующего психотропного препарата, после чего стал вести себя неадекватно. Трагедия произошла в городе Жуковском 5 августа вечером.

37-летний мужчина сначала попытался выкинуть из окна своего 4-летнего сына, однако жене и бабушке удалось выхватить ребенка из его рук. Затем мужчина, взяв на руки младшую дочь, выбросил ее из окна девятого этажа. После этого, схватив нож, он нанес несколько ударов пожилой женщине в шею.

От полученных ударов пенсионерка скончалась на месте. Ребенок с множеством травм госпитализирован в больницу.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.