Трубный глас: Как избавиться от шума отопления и водопровода

"Город Доверия": Что делать, если в подвале шумят трубы отопления

Жители многоэтажки на улице Маршала Голованова в течение года жаловались на шум в своих квартирах. Причиной громкого гула оказались новые трубы в подвале дома. О том, почему появился этот звук и что делать, если вы столкнулись с подобной ситуацией, читайте в материале M24.ru.

По словам строительного эксперта Дмитрия Гореликова после замены транзитного трубопровода в подвале дома из-за сужения трубы возникла турбулентность, которая вызвала колебания, передавшиеся в квартиры.

"Шум появлялся в ночное время, когда увеличивалась скорость подачи воды за счет увеличения давления, и это привело к вибрациям", - рассказал эксперт в эфире канала "Москва Доверие".

Горелик отметил, что если трубопровод длиной порядка 200 метров нигде не закреплен, он будет вибрировать от малейших колебаний, "как гитарная струна".

Решить эту проблему, по словам эксперта, поможет установка дополнительных опор.

"Если трубопровод с определенным шагом закреплен на опорах, тогда колебания будут гаситься", - пояснил он.

Однако дополнительные опоры не устанавливались в течение долгого времени, потому что управляющая компания и МОЭК не могли определиться, кому из них подведомствен трубопровод. В результате жильцы дома сами начали устанавливать опоры под трубой.

При этом, как рассказал член Общественной палаты России Георгий Федоров, эту проблему должна была решать та организация, которой принадлежат трубы, то есть МОЭК.

"У МОЭК есть специалисты, которые могут решить эту проблему в течение часа", - добавил он.

По словам Федорова, в случае, если МОЭК не берется за устранение проблемы, жители должны жаловаться в Мосжилинспекцию, если и там им не помогают, то нужно обращаться в Роспотребнадзор, а затем и в прокуратуру.

В свою очередь представитель МОЭК Расим Тактаров заявил о том, что о трубопроводе должны заботиться его балансодержатели.

"Система такова, что сейчас транзитные трубопроводы не принадлежат ни Московской энергетической компании, ни управляющей компании. Можно сказать, что по балансовой принадлежности эти трубопроводы висят в воздухе. Но было принято решение, что все проблемы на транзитных трубопроводах решаются сообща МОЭК и управляющей компанией", - рассказал он.

Однако кроме труб отопления, досаждать жильцам могут и водопроводные трубы.

Зачастую они гудят из-за завихрения потока воды в месте сужения. Вода движется с высокой скоростью по трубе одного диаметра, а потом попадает в узкий участок, который может появиться из-за засора, неправильной сварки, плохих соединений резьбы, а также из-за попадания внутрь трубы уплотнительных прокладок. Кроме того, сами трубы могут быть плохо закреплены и создавать дополнительные вибрации.

Шум в трубах горячей и холодной воды может появиться также из-за неисправностей в насосных установках. Со временем в механизме происходит износ электродвигателей, соединительных муфт, подшипников и вращающихся деталей. Гул от насоса передается через стены и фундамент, вызывая вибрацию труб водопровода и передачу шума по трубам в квартиры.

Очень сильный гул, распространяющийся по трубам практически по всему дому, возникает в смесителях на кухне и в ванной. Там довольно быстро изнашиваются уплотнительные прокладки, поэтому при открытии крана появляются сильные колебания клапана, вызывающие гул и вибрацию.

Определить место появления шума можно прослушав систему специальным акустическим прибором - течеискателем. В тех местах, где сечения трубы заужены из-за засоров или некачественной сварки, скорость воды быстро возрастает, поэтому и увеличивается шумовой эффект.

Специалисты устраняют засор с помощью пневматической или гидравлической промывки, а также механической прочистки.

Промывка - это создание сильного постоянного потока воды через водопровод. Промыть таким образом можно только засоры, состоящие из легких частиц, в трубах, где высокая скорость прохождения воды. Для труб большого диаметра и там, где вода протекает медленно, такой способ неэффективен, потому что тяжелые частицы будут все равно оседать на стенках.

Прочистку можно провести на отдельных доступных участках. В этом случае отключают воду и спускают из участка с предполагаемым засором. Трубу отсоединяют и прочищают толстой проволокой, к которой прикреплен ерш для извлечения грязи. Если трубу не удается прочистить ни одним из способов, то приходится вырезать кусок с засором и заменять его новым.

Чтобы избавиться от гула из-за неисправности в смесителе, не требуются специальные сантехнические знания. Для ликвидации шума нужно просто заменить прокладку в смесителе и надежно закрепить клапан.