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27 августа 2014, 13:09

До 30 автобусных маршрутов могут передать частному перевозчику - Ликсутов

транспорт Максим Ликсутов наземный транспорт автобусы маршруты частные перевозчики Автолайн

Фото: пресс-служба "Автолайн"

Власти планируют передать частной компании от 20 до 30 автобусных маршрутов, рассказал журналистам 27 августа заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Конкурс на передачу нескольких десятков маршрутов общественного транспорта частному перевозчику будет объявлен в ноябре 2014 года, сообщает Агентство "Москва".

По словам Ликсутова, стоимость контракта на пять лет составит около 5 миллиардов рублей. Перевозчик должен приступить к работе в июне 2015 года. Предполагается, что он запустит по маршрутам 200-250 автобусов и самостоятельно будет принимать решения об установке турникетов, а также контролировать оплату проезда.

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"Правительство Москвы будет заключать пятилетние контракты на перевозки пассажиров, давая гарантию частным перевозчикам в части сроков работы, – пояснил Максим Ликсутов. – Это позволит им приобрести новый подвижной состав, взять его в лизинг, в аренду и гарантировано работать на городских маршрутах".

По словам главы Дептранса, 70 процентов дохода перевозчик получит от транспортной работы и 30 процентов составит вознаграждение, мотивирующее компанию увеличить количества платных пассажиров. Заммэра отметил, что контракт не приведет к снижению доходов перевозчика.

Кроме того, Максим Ликсутов поделился планами властей перевести всех коммерческих перевозчиков на систему пятилетних контрактов к сентябрю 2015, сообщает ИТАР-ТАСС. Контракты предусматривают введение единых городских тарифов и обязательную замену микроавтобусов транспортом средней и большой вместимости. Все автобусы должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС, которая позволит властям следить, как перевозчики выполняют условия контракта. В случае нарушения договоренностей компании могут подвергаться штрафам.

Напомним, что летом 2013 года в столице уже запустили пилотный частный маршрут №22, соединяющий Головинский район Северного округа с метро "Динамо" и платформой "Гражданская". Обслуживанием маршрута занимается компания "Север-Авто", дочернее предприятие "Автолайна". С компанией был заключен пятилетний контракт на 441 миллионов рублей. Одним из условий конкурса было использование на маршруте новых низкопольных моделей автобусов большей вместимости.

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