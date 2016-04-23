В день открытия велопроката москвичи совершили рекордное число поездок

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Жители Москвы совершили рекордное число поездок в день открытия городского велопроката – 1,5 тысячи, что в пять раз больше, чем год назад, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

"Абонемент на весь сезон работы велопроката уже в первый день работы, 21 апреля, приобрели 1144 человека – в 18 раз больше, чем год назад. Уверенно растет количество постоянных пользователей городских велосипедов. Приглашаем всех желающих опробовать Московский велопрокат уже в эти выходные", – сказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Чиновник добавил, что по уровню технического оснащения московская система велопроката одна из передовых в мире – пользоваться ей, отметил Ликсутов, "очень просто и совсем недорого". В заключение заммэра сказал, что в прошлом году москвичи ездили на городских велосипедах более 800 тысяч раз, и в этом году цифра может удвоиться.

Как взять велосипед напрокат

Чтобы арендовать велосипед, сначала нужно зарегистрироваться. Сделать это можно тремя способами:

На сайте velobike.ru;

С помощью мобильного приложения;

На терминалах станций велопроката.

Для пользования велопрокатом необходимо иметь банковскую карту, ее данные, помимо имени, номера телефона, адреса электронной почты, вводятся при регистрации. По желанию к учетной записи можно привязать карту "Тройка".

После регистрации пользователь получает логин и пароль для доступа в личный кабинет, в котором можно ознакомиться со статистикой поездок и информацией об оплате.

На самих станциях можно взять и забрать велосипед, зарегистрироваться в системе "Велобайк", пополнить "Тройку", оплатить парковку и посмотреть карту города.

Наиболее популярные тарифы для коротких поездок остались в этом году без изменений: день стоит 150 рублей, месяц – 600 рублей. Также на карте блокируется тысяча рублей. Сезонный тариф стоит 1200 рублей, дополнительная сумма на карте не блокируется.