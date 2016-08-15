Около 80 человек эвакуировали из подтопленного автобуса на юге Москвы

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Спасатели эвакуировали 80 человек из подтопленных машин и автобуса на юге Москвы. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе столичного управления МЧС.

Подтопление произошло на улице Каспийская в районе дома 28. В 11:11 в МЧС поступило сообщение об одной затопленной иномарке. Однако прибывшие на место спасатели обнаружили восемь подтопленных машин и автобус, которые заглохли в воде и не заводились. В пресс-службе отметили, что всех людей эвакуировали за 15 минут.

Еще один автобус подтопило 15 августа в 10:11 на улице Академика Анохина на пониженном участке дороги. Пассажирам этого автобуса также помогали выбираться спасатели.

В МЧС отметили, что результате происшествий никто не пострадал.

15 августа в городе был установлен суточный рекорд по осадкам. На метеостанции на ВДНХ отмечено 48 миллиметров – новый исторический рекорд для середины августа, предыдущий (25,2 миллиметра) был установлен в 1887 году. В Гидрометцентре отметили, что циклон, принесший ливни, отходит на север и сливается с атлантическим циклоном, поэтому 16 августа сильные дожди оставят город, а, начиная с 18 августа, температура будет повышаться.

Из-за обильных осадков в "Мосводосток" уже поступило более 140 заявок о подтоплениях. Для предупреждения скоплений воды на проезжей части дежурят 398 бригад: это более 1,2 тысячи человек и 290 единиц спецтехники.